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Годовалый ребенок умер после избиений отчима 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме. Об этом сообщил глава города Станислав Мелюков в своем Instagram-аккаунте.
«Малыш Роман умер… Сегодня утром… Врачи в течение почти трех недель делали все возможное, но спасти его от трехдневных истязаний подонка не смогли — слишком тяжелые были травмы», — написал он.
Как сообщил глава Белогорска, 18-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. В отношении 17-летней матери также возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Мелюков добавил, что похороны малыша организует город.
Мальчик был доставлен в реанимацию больницы города Белогорска с многочисленными травмами 18 февраля. По подозрению в совершении преступления задержали отчима малыша. Позже стало известно, что он избивал ребенка в течение трех дней, сам он объяснил свои действия «плохим поведением» мальчика.
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Происшествия , Криминал , Амурская Область
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