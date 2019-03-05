Годовалый ребенок умер после избиений отчима

Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме. Об этом сообщил глава города Станислав Мелюков в своем Instagram-аккаунте.

«Малыш Роман умер… Сегодня утром… Врачи в течение почти трех недель делали все возможное, но спасти его от трехдневных истязаний подонка не смогли — слишком тяжелые были травмы», — написал он.

Как сообщил глава Белогорска, 18-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. В отношении 17-летней матери также возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Мелюков добавил, что похороны малыша организует город.

Мальчик был доставлен в реанимацию больницы города Белогорска с многочисленными травмами 18 февраля. По подозрению в совершении преступления задержали отчима малыша. Позже стало известно, что он избивал ребенка в течение трех дней, сам он объяснил свои действия «плохим поведением» мальчика.