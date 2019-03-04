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Расстрел российского топ-менеджера попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В Орске (Оренбургская область) застрелен заместитель директора городских электросетей Дмитрий Шевелев. Киллер подкараулил его в подъезде дома. Убийство попало на камеру наружного видеонаблюдения, запись опубликовало издание «Урал56.ру».
На кадрах виден Шевелев, в которого из обреза стреляет неизвестный мужчина. Топ-менеджер попытался спастись бегством, но киллер выстрелил ему в спину, затем вернулся, выстрелил еще раз и скрылся.
По данным регионального управления Следственного комитета России, убийство произошло около 8:00 часов по местному времени (6:00 по московскому времени) 4 марта в подъезде дома по улице Короленко.
Погибший — 38-летний заместитель директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала «Межрегиональной распределительной сетевой компании Волги» — «ОренбургЭнерго».
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Рассматриваются различные версии произошедшего.
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Комментарии51
Происшествия , Видео , Криминал , Дмитрий Шевелев , МРСК Волги , Оренбургская Область , Орск
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