Расстрел российского топ-менеджера попал на видео

Орске ( Оренбургская область ) застрелен заместитель директора городских электросетей Дмитрий Шевелев . Киллер подкараулил его в подъезде дома. Убийство попало на камеру наружного видеонаблюдения, запись опубликовало издание «Урал56.ру».

На кадрах виден Шевелев, в которого из обреза стреляет неизвестный мужчина. Топ-менеджер попытался спастись бегством, но киллер выстрелил ему в спину, затем вернулся, выстрелил еще раз и скрылся.

По данным регионального управления Следственного комитета России, убийство произошло около 8:00 часов по местному времени (6:00 по московскому времени) 4 марта в подъезде дома по улице Короленко.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Рассматриваются различные версии произошедшего.