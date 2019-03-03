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Полицейский скончался после перестрелки под Астраханью 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник полиции, который получил тяжелое ранение при перестрелке в селе Бахтемир в Астраханской области, скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД.
Раненный при перестрелке под Астраханью полицейский находится в коме
24 февраля неизвестный открыл стрельбу по полицейским в селе Бахтемир из ружья. Преступник был ликвидирован, однако оперативный сотрудник получил ранение и несколько дней находился в коме.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
"Полицейский, к сожалению, скончался. Это произошло несколько часов назад", — сказали в пресс-службе.
Нападавшим оказался местный житель 1977 года рождения, у него была обнаружена комнатная лаборатория по выращиванию наркосодержащих растений.
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