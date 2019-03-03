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Убийца жены и сына признался в растлении мальчика 

News.ru 1 час назад
Полиция раскрыла новые ужасающие подробности двойного убийства в Москве. Правоохранительные органы проверяют версию о насилии над ребенком, произошедшем за несколько дней до трагедии.
Отец убийцы жены и ребенка оправдал сына
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ГУВД, убийца уже пришёл в сознание и дал первые показания. Мужчина заявил, что несколько дней назад он склонил своего сына к интимной близости в извращённой форме, и об этом узнала его супруга Мария. Возможно, женщина не решилась сразу пойти в полицию, и эта заминка стоила жизни ей и малышу.
Следователи проверят показания подозреваемого и планируют назначить ряд экспертиз. Возможно, Савве Никитину будет предъявлено ещё одно обвинение — в растлении малолетнего.
Ранее News.ru писал, что житель Москвы жестоко расправился с сожительницей и сыном, пятилетнему ребенку отец нанес более 60 колото-резанных ударов. После содеянного мужчина попытался свести счёты с жизнью, но не успел. Тела погибших были найдены в квартире, где на стенах было кровью написано: «Маша — иуда» и «Я тебя породил, я тебя и убью». В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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Происшествия , Видео , МВД , Москва
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