Убийца жены и сына признался в растлении мальчика

Полиция раскрыла новые ужасающие подробности двойного убийства в Москве Правоохранительные органы проверяют версию о насилии над ребенком, произошедшем за несколько дней до трагедии.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ГУВД, убийца уже пришёл в сознание и дал первые показания. Мужчина заявил, что несколько дней назад он склонил своего сына к интимной близости в извращённой форме, и об этом узнала его супруга Мария. Возможно, женщина не решилась сразу пойти в полицию, и эта заминка стоила жизни ей и малышу.

Следователи проверят показания подозреваемого и планируют назначить ряд экспертиз. Возможно, Савве Никитину будет предъявлено ещё одно обвинение — в растлении малолетнего.

Ранее News.ru писал, что житель Москвы жестоко расправился с сожительницей и сыном, пятилетнему ребенку отец нанес более 60 колото-резанных ударов. После содеянного мужчина попытался свести счёты с жизнью, но не успел. Тела погибших были найдены в квартире, где на стенах было кровью написано: «Маша — иуда» и «Я тебя породил, я тебя и убью». В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.