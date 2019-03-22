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Ограбившего банк мужчину задержали полицейские 

ТАСС + ещё 67 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в пятницу.
"Сегодня в 16:40 мск в отделение банка, расположенное на Ленинградском шоссе Москвы, зашел неизвестный и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства. Сотрудник финансового учреждения отдала злоумышленнику имеющуюся наличность, после чего нападавший скрылся. Ущерб составил 105 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции буквально через нескольких минут задержали подозреваемого в совершении данного преступления", — сказала она.
По ее словам, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства преступления.
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