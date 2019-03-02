Появились подробности двойного убийства на северо-востоке Москвы

Появились подробности трагедии, разыгравшейся на северо-востоке столицы, где 34-летний мужчина зарезал свою жену и сына, а затем попытался покончить с собой.

Все это произошло в квартире в Ясном проезде, где приехавшие медики обнаружили тела 29-летней женщины и 6-летнего ребенка. Комната, где было совершено убийство, была залита кровью, а на полу и подоконнике кровью было написано:

«Иуда — Маша» и «Я тебя породил, я тебя и убью». Семья пять лет назад переехала в Москву, сообщает телеканал «360».

Главу семьи — Савву Никитина обнаружили в ванной, где он пытался свести счеты с жизнью. В квартире также проживала бабушка его жены. Пожилой женщине и принадлежало жилье. Именно она вызвала скорую, обнаружив внучку на полу, как ей показалось, без сознания. В квартире было три комнаты. Пожилая женщина жила в одной, муж и жена — в другой, третью отдали сыну пары.

Ночью старшая обитательница квартиры обнаружила, что ее внучка часто выходит на лестницу покурить. Рано утром, выйдя в коридор, женщина заметила, что обувь прилипает к полу, а в ванной закрылся муж внучки.

Через некоторое время в детской на полу она обнаружила свою внучку и в итоге вызвала медиков.

На теле ребенка они насчитали более 60 ножевых ранений. На теле женщины были ссадины. Орудием убийства стали нож и отвертка.