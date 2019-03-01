В Киеве напали на звезду «Евровидения»

Девушку спас ее водитель, который был рядом.

"Сегодня на меня напали. Возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать", — рассказала Огневич в своем инстаграме.

После нападения была вызвана полиция, которая задержала злоумышленника.

Также Огневич выложила видео, на котором нападавший ей угрожает и говорит, что "никто ей не поможет".

Отмечается, что в 2013 году Огневич на "Евровидении" заняла третье место.