В Киеве напали на звезду «Евровидения» 

В Киеве неизвестный мужчина напал на украинскую певицу Злату Огневич, которая представляла Украину на "Евровидении-2013", передает УНИАН.
Девушку спас ее водитель, который был рядом.
"Сегодня на меня напали. Возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать", — рассказала Огневич в своем инстаграме.
После нападения была вызвана полиция, которая задержала злоумышленника.
Также Огневич выложила видео, на котором нападавший ей угрожает и говорит, что "никто ей не поможет".
Отмечается, что в 2013 году Огневич на "Евровидении" заняла третье место.