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Возле российской школы открыли стрельбу. Есть раненые 

Рамблер + ещё 10 35 минут назад
Возле одной из школ Нижнего Новгорода произошла стрельба, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, инцидент имел место на Тонкинской улице. Там расположена школа №121. Неизвестные, находившиеся в автомобиле, открыли стрельбу, возможно, из пневматического пистолета.
Люди, находившиеся в тот момент на улице, стали убегать, некоторые пытались спрятаться в здании школы.
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В результате стрельбы пострадал по меньшей мере один человек. Злоумышленник скрылся с места происшествия до прибытия полиции. В настоящее время его разыскивают.
Судя по снимкам с места инцидента, сделанным очевидцами, стрельба произошла прямо напротив учебного заведения. На фото видны три автомобиля полиции, две машины ДПС, а также один пожарный автомобиль и один реанимобиль.
Происшествия , Видео , Образование , ГИБДД , РЕН ТВ
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