Возле российской школы открыли стрельбу. Есть раненые

По информации канала, инцидент имел место на Тонкинской улице. Там расположена школа №121. Неизвестные, находившиеся в автомобиле, открыли стрельбу, возможно, из пневматического пистолета.

Люди, находившиеся в тот момент на улице, стали убегать, некоторые пытались спрятаться в здании школы.

Telegram-канал Mash

В результате стрельбы пострадал по меньшей мере один человек. Злоумышленник скрылся с места происшествия до прибытия полиции. В настоящее время его разыскивают.