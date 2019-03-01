Возле российской школы открыли стрельбу. Есть раненые 

По информации канала, инцидент имел место на Тонкинской улице. Там расположена школа №121. Неизвестные, находившиеся в автомобиле, открыли стрельбу, возможно, из пневматического пистолета.
Люди, находившиеся в тот момент на улице, стали убегать, некоторые пытались спрятаться в здании школы.
Telegram-канал Mash
В результате стрельбы пострадал по меньшей мере один человек. Злоумышленник скрылся с места происшествия до прибытия полиции. В настоящее время его разыскивают.
Судя по снимкам с места инцидента, сделанным очевидцами, стрельба произошла прямо напротив учебного заведения. На фото видны три автомобиля полиции, две машины ДПС, а также один пожарный автомобиль и один реанимобиль.