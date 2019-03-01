Школьница умерла в психбольнице в Калининграде

Ученица девятого класса умерла в приемном покое психиатрической больницы поселка Прибрежный на окраине Калининграда . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК.

Состояние школьницы ухудшилось в начале 2019 года. Сперва у нее появились сонливость, слабость и рвота. В середине февраля девочке стало еще хуже. Ее отвезли в больницу, где спустя пару дней у нее отнялись ноги.

Вскоре девятиклассница принялась отказываться от еды. Тогда врачи провели необходимые исследования, но не нашли серьезных отклонений в работе организма.

Еще через неделю у школьницы пропали голос и слух. Это навело медиков на мысль, что подросток страдает от тяжелой депрессии. В итоге девочку отправили в психиатрическую больницу.

21 февраля мама школьницы отвезла ее специализированное учреждение на улице Невского в Калининграде. В тот же день девочка ослепла. Консилиум врачей отправил пациентку в поселок Прибрежный, где ее состояние вновь резко ухудшилось. Приехавшая скорая констатировала смерть школьницы.

Обстоятельства трагедии сейчас проверяют следователи. Они назначили экспертизы и изъяли медицинскую документацию.