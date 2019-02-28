СК определил причину гибели группы Дятлова

Членов группы Дятлова убили неопытность и снежная лавина. К такому выводу, как сообщает «Московский комсомолец», пришли сотрудники Следственного комитета , в 2015 году проверявшие обстоятельства гибели туристов.

Четыре года назад по одному из многочисленных обращений СК все же инициировал проверку события, произошедшего в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль.

Проверку вел следователь-криминалист Владимир Соловьев , привлекший к ней отставного генерала и почетного сотрудника Следкома Сергея Шкрябача.

Согласно заключению за подписью последнего, к гибели восьми туристов привели ряд причин.

Так, уровень их подготовки был слишком низок для 21-дневного почти 300-километрового зимнего горного перехода, в том числе уровень руководителя группы Игоря Дятлова.

Также у туристов не было необходимого для такого похода снаряжения и даже полноценной карты местности.

Главной же ошибкой дятловцев следователь счел выбор места последней ночевки — на склоне горы. Погодные данные свидетельствуют, что тогда в том районе прошел фронт циклона, сопровождавшийся сильным снегопадом.

В какой-то момент на склоне началась «маленькая» лавина, из-за которой туристы и покинули палатку.