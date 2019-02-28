Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье

В четверг, 28 февраля, на жилой дом в подмосковной Коломне упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, самолет упал на территории СНТ «Отдых». Жертвами происшествия стали два человека.

Самолет потерпел крушение через 45 минут после вылета с базы.

По информации Mash, один из погибших — 52-летний пилот Игорь Козлов . Кто стал второй жертвой, не уточняется. Были ли в доме люди в момент происшествия, неизвестно.

Канал опубликовал фотографию с места происшествия. На снимке видно, что туда уже приехали сотрудники экстренных служб.