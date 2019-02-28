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Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье 

Рамблер + ещё 2 31 минуту назад
В четверг, 28 февраля, на жилой дом в подмосковной Коломне упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, самолет упал на территории СНТ «Отдых». Жертвами происшествия стали два человека.
Самолет потерпел крушение через 45 минут после вылета с базы.
По информации Mash, один из погибших — 52-летний пилот Игорь Козлов. Кто стал второй жертвой, не уточняется. Были ли в доме люди в момент происшествия, неизвестно.
Канал опубликовал фотографию с места происшествия. На снимке видно, что туда уже приехали сотрудники экстренных служб.
По данным «Пятого канала», самолет упал не на дом, а на поляну неподалеку от частных домов. Рядом с местом крушения находится аэроград для прыжков с парашютом.
Происшествия , Видео , Игорь Козлов , Коломна , Московская область
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