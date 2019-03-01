«Ты че тут встала»: драка с генералом началась из-за женщины

Генерала и бывшего замминистра Александра Бриндикова избили из-за модели, сообщает телеграм-канал «База».

Накануне СМИ сообщили, что отставной генерал-полковник, бывший заместитель министра промышленности, науки и технологий и экс-замдиректора департамента ОПК Министерства промышленности и энергетики избили в Москве неизвестные.

По данным прессы, Бриндиков на своем автомобиле пытался проехать по Малой Никитской улице, однако дорогу перегородила другая машина. Отставной генерал посигналил, за что другой водитель и его друг, покинув авто, избили Бриндикова.

Между тем «База» пишет, что в машине, которой сигналил Бриндиков, находилась лишь женщина — модель Алина Крайнова. Кроме гудка отставной военный позволил себе еще и грубое высказывание:

«Ты чё, ***, здесь встала?».

Все это не оценил возлюбленный Крайновой по имени Камил Исмаилов, находившийся поблизости вместе со своим другом. Вдвоем они избили Бриндикова после словесной перепалки.