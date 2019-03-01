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«Ты че тут встала»: драка с генералом началась из-за женщины 

Рамблер + ещё 16 46 минут назад
Генерала и бывшего замминистра Александра Бриндикова избили из-за модели, сообщает телеграм-канал «База».
Накануне СМИ сообщили, что отставной генерал-полковник, бывший заместитель министра промышленности, науки и технологий и экс-замдиректора департамента ОПК Министерства промышленности и энергетики избили в Москве неизвестные.
По данным прессы, Бриндиков на своем автомобиле пытался проехать по Малой Никитской улице, однако дорогу перегородила другая машина. Отставной генерал посигналил, за что другой водитель и его друг, покинув авто, избили Бриндикова.
Между тем «База» пишет, что в машине, которой сигналил Бриндиков, находилась лишь женщина — модель Алина Крайнова. Кроме гудка отставной военный позволил себе еще и грубое высказывание:
«Ты чё, ***, здесь встала?».
Все это не оценил возлюбленный Крайновой по имени Камил Исмаилов, находившийся поблизости вместе со своим другом. Вдвоем они избили Бриндикова после словесной перепалки.
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Происшествия , Видео , Общество , Москва
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