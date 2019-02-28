Российский танкер протаранил мост в Пусане

Российский танкер протаранил мост в Южной Корее

Российский танкер SEAGRAND врезался в автомобильный мост в южнокорейском портовом городе Пусан . Сухогруз протаранил носовой частью сооружение и оставил в нём пятиметровую дыру.

Удар пришёлся между опорами конструкции. После ЧП судно отвели на безопасную дистанцию, чтобы не мешать навигации, пишет газета «Чунан Ильбо». SEAGRAND получил повреждения. Данных о пострадавших не поступало. Местные силовики выясняют причины происшествия.

Ранее News.ru сообщал, что у берегов Сингапура столкнулись корабль и сухогруз. Инцидент произошёл 9 февраля 2019 года. Обошлось без жертв.