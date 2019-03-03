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В Южной Корее продлили арест протаранившему мост капитану российского судна 

RT на русском + ещё 77 6 часов назад
Фото: ©kim__hyo_won/ instagram.com globallookpress.com
Суд южнокорейского города Пусан продлил срок содержания под стражей капитану российского судна Seagrand, которое протаранило 28 февраля мост в порту.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского консула в Пусане Романа Быкова.
«Сегодня было заседание суда по вопросу нахождения капитана под стражей. Есть решение о продлении ареста», — сказал дипломат.
Быков уточнил, что срок ареста в данном случае не может превышать 10 суток, по истечении которых материалы передаются в прокуратуру для проверки и предъявления обвинения, иначе арестованный освобождается.
По получении следственных материалов прокурор вправе назначить новый срок содержания под стражей до 10 суток с возможностью продления ещё на такой же период, в течение которого должно быть принято процессуальное решение.
Ранее СМИ сообщили, что в Южной Корее в порту Пусан российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.
Позднее стало известно, что российские следователи начали проверку по факту столкновения.
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Происшествия , Автоспорт , Генпрокуратура РФ , Южная Корея , Пусан
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