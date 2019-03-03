В Южной Корее продлили арест протаранившему мост капитану российского судна

Суд южнокорейского города Пусан продлил срок содержания под стражей капитану российского судна Seagrand, которое протаранило 28 февраля мост в порту.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского консула в Пусане Романа Быкова.

«Сегодня было заседание суда по вопросу нахождения капитана под стражей. Есть решение о продлении ареста», — сказал дипломат.

Быков уточнил, что срок ареста в данном случае не может превышать 10 суток, по истечении которых материалы передаются в прокуратуру для проверки и предъявления обвинения, иначе арестованный освобождается.

По получении следственных материалов прокурор вправе назначить новый срок содержания под стражей до 10 суток с возможностью продления ещё на такой же период, в течение которого должно быть принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили, что в Южной Корее в порту Пусан российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.

Позднее стало известно, что российские следователи начали проверку по факту столкновения.