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Трёх опасных преступников поймали в метро Москвы 

News.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московским контролёрам удалось вычислить трех преступников из федерального розыска, которые хотели зайти в метро. Об этом рассказал глава ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.
«Их остановили за безбилетный проход на территории метрополитена. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что эти граждане — преступники. Всего за два года было шесть таких случаев. Контролеров мы поощрили ведомственными наградами», — рассказал Павлов.
По информации Москва 24, контролёры тесно сотрудничают с правоохранительными органами. С недавнего времени они вместе с полицейскими ездят на самых проблемных маршрутах во всех округах Москвы — там, где меньше всего проходит валидаций проезда.
Ранее, как писал News.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система распознавания лиц заработает в столице в 2019 году. Технологии будут помогать в розыске преступников. По словам градоначальника, система станет новым уровнем технологического оснащения и правоохранительных органов, и в целом городских служб. Экспериментальное применение инновации в метро и ряде столичных районов уже дало положительные результаты.
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Происшествия , Криминал , Павел Павлов , Сергей Собянин , МВД , Москва
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