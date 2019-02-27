Падение стеклянной двери на голову женщины попало на видео

Жительница Сингапура пострадала в результате падения на ее голову стеклянной двери. Ролик, на котором запечатлено случившееся, опубликовал информационный портал Stomp.

Инцидент произошел 24 февраля в 18:24 по местному времени в одном из торговых центров Сингапура. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, мужчина заходит в лобби четвертого этажа и вызывает лифт. Следом за ним дверь открывает женщина, после чего стеклянная створка падает и сшибает ее с ног.

Очевидец произошедшего тут же подбежал к пострадавшей и постарался оказать ей помощь. По данным издания, врачи из местной больницы выехали на вызов после того, как неизвестный позвонил в приемную в 18:30 по местному времени.