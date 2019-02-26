Перевал Дятлова: срочная эксгумация убитых

Врач Николай Тарасов , занимающийся расследованием тайны гибели группы Игоря Дятлова, призвал к срочной эксгумации тел жертв трагедии, произошедшей 60 лет назад в окрестностях горы Холатчахль. Кроме того, эксперт выдвинул собственную версию произошедшего в ту злополучную ночь — по его мнению, смерть советских туристов произошла в результате выброса токсичных паров.

Заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов, уже давно занимающийся собственным расследованием тайны гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году, выразил мнение, что советские туристы стали жертвами токсичного воздействия паров и капель серной кислоты, образовавшейся в результате температурной инверсии от выбросов. По словам мужчины, погибшие, в панике покидая палатку, вероятно, осознавали, что не смогут выжить, однако природный инстинкт самосохранения не оставил им выбора.

«Когда группа попала под воздействие паров и капель серной кислоты, то они поставили палатку — в самом неудобном месте, на склоне, но у них не было выбора, — пояснил Тарасов. — Концентрация вредных веществ увеличивалась, и люди в панике стали покидать палатку и бежать раздетыми в лютый мороз. Мне это напомнило, как люди выбрасываются из окон во время пожара — они знают, что сломают руки-ноги или вовсе погибнут, но инстинкт сильнее. Они оказались на склоне, где образовался ледяной наст — там многие поскользнулись, упали во время панического бега и получили первые травмы».

Врач также признался, что ранее сам испытал на себе что-то подобное — хоть и в куда меньшей степени.

«Жена осенью в теплице зажгла серную шашку для обработки. Я случайно зашел раньше, чем следовало — сразу ощутил ужасное раздражающее воздействие, сильный кашель. Попытался как можно скорее выбраться наружу. А если добавить к этому высокую влажность? Воздействие было бы сильнее», — цитирует его издание «Аргументы и факты».

В качестве подтверждения собственной теории Тарасов напомнил, что в числе первых погибших членов группы был Юрий Дорошенко , один из самых крепких парней в отряде Дятлова.

«Он погиб одним из первых — почему? Ведь был чуть ли не самый высокий и здоровый парень в группе! У его рта нашли следы пены — это признак отека легких. Это подтверждает мою теорию», — подчеркнул эксперт.

В заключение врач призвал к эксгумации тел некоторых жертв перевала — в частности, Семена Золотарева. По мнению Тарасова, есть вероятность, что останки погибших в ту злополучную ночь 1959-го впоследствии подменили.

«Все это очень подозрительно, — сказал медик. — Мне кажется, необходима окончательная, более тщательная экспертиза».

Ранее житель Урала Алексей Команев, ставший участником шоу «На самом деле», заверил, что его дядя был непосредственным свидетелем гибели группы Игоря Дятлова. Ссылаясь на родственника, ушедшего из жизни в прошлом году, мужчина заявил, что советские туристы были убиты загадочными людьми, облаченными в странные одеяния.

«С этой историей связан мой дядя, который в конце 50-х годов был охотником и жил возле Ивделя. В ночь на 2 февраля он оказался в районе горы Холатчахль, где его внимание привлекли следы. Он решил пройти по ним и посмотреть, кто их оставил — тем более вскоре пред ним предстал свет огней, — рассказал Команев в эфире Первого канала. — Когда он подобрался поближе, то заметил группу людей странного вида. Согласно дяде, на них были надеты высокие кожаные сапоги, густые меховые шапки и шубы — что-то ближе даже к шкурам животным».

По его словам, заинтересовавшись загадочной группой людей, охотник решил подойти к ним поближе — и вскоре осознал, что те совершают убийство.

«Подобравшись чуть поближе, он увидел, что в руках у мужчин находятся тяжелые предметы, которыми они наносили какие-то удары. Поначалу он, находясь от них на расстоянии в 0,5 км или даже меньше, подумал, что удары наносились по животному, однако затем осознал, что избивают живого человека, — шокировал житель Урала. — Дядя понял, что одна из жертв еще была живой, так как на удары человек реагировал криками и воплями. Вскоре он увидел и других лежащих на земле людей — на тот момент они уже были либо без сознания, либо мертвы. Дядя насчитал пять убивавших, они стояли вокруг своих жертв кругом, это было что-то организованное».

Примечательно, что немногим позднее Команев повторил сказанное на детекторе лжи — и устройство показало, что мужчина не врет.

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей в указанную дату получено не было. Впоследствии была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили тела погибших при странных обстоятельствах туристов. Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась отечественная прокуратура.