Решена судьба участника дела дознавательницы из Уфы

Суд назначил домашний арест экс-полицейскому по делу об изнасиловании в Уфе

Советский районный суд Уфы отпустил под домашний арест экс-полицейского Павла Яромчука, который проходит по делу о групповом изнасиловании коллеги, из-за плохого состояния здоровья, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Наиль Багаутдинов.

Суд во вторник на рассмотрении ходатайства следствия о продлении ареста Яромчуку потребовал у следователей справку о состоянии его здоровья, чтобы понять, насколько он может оставаться в условиях следственного изолятора . Ранее у экс-полицейского врачи обнаружили новообразование в головном мозге.

"Яромчука отпустили под домашний арест", — сказал адвокат.

Сам Яромчук заявил журналистам, что после выхода из СИЗО первым делом встретится с детьми, по которым соскучился.

Ранее суд продлил арест на два месяца двум фигурантам громкого дела — Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву, до 30 апреля они будут оставаться в следственном изоляторе.

Скандал разгорелся в конце октября прошлого года: 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что трое ее коллег надругались над ней в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии. После случившегося трое полицейских начальников были уволены, а затем и арестованы по уголовному делу. Спустя несколько месяцев была уволена и сама дознавательница: выяснилось, что до событий, ставших поводом для уголовного дела, она распивала с коллегами спиртное на рабочем месте.