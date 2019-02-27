Решена судьба участника дела дознавательницы из Уфы

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Суд назначил домашний арест экс-полицейскому по делу об изнасиловании в Уфе 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Советский районный суд Уфы отпустил под домашний арест экс-полицейского Павла Яромчука, который проходит по делу о групповом изнасиловании коллеги, из-за плохого состояния здоровья, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Наиль Багаутдинов.
Суд во вторник на рассмотрении ходатайства следствия о продлении ареста Яромчуку потребовал у следователей справку о состоянии его здоровья, чтобы понять, насколько он может оставаться в условиях следственного изолятора. Ранее у экс-полицейского врачи обнаружили новообразование в головном мозге.
"Яромчука отпустили под домашний арест", — сказал адвокат.
Сам Яромчук заявил журналистам, что после выхода из СИЗО первым делом встретится с детьми, по которым соскучился.
Ранее суд продлил арест на два месяца двум фигурантам громкого дела — Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву, до 30 апреля они будут оставаться в следственном изоляторе.
Скандал разгорелся в конце октября прошлого года: 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что трое ее коллег надругались над ней в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии. После случившегося трое полицейских начальников были уволены, а затем и арестованы по уголовному делу. Спустя несколько месяцев была уволена и сама дознавательница: выяснилось, что до событий, ставших поводом для уголовного дела, она распивала с коллегами спиртное на рабочем месте.
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Происшествия , Видео , Эдуард Матвеев , ФСИН , РИА Новости , Уфа
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