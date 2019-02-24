Угонщика самолета в Дубай задержали

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Мужчина попытался захватить самолет над Бангладеш 

Рамблер + ещё 28 2 часа назад
Авиалайнер со 142 пассажирами захватил террорист в небе над Даккой — столицей Бангладеша. Преступник пытался проникнуть в кабину пилотов, сообщает AFP. В итоге самолет, летевший из Дакки в Дубай, был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту бангладешского прибрежного города Читтагонг.
Аэропорт Шах-Аманат был немедленно оцеплен, Пассажиры рейса BG147 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines смогли благополучно покинуть воздушное судно. Полиция провела переговоры с угонщиком. В итоге, он сдался. Агентство AFP сообщает, что мужчина, подозреваемый в попытке штурма кабины, был арестован.
Пока неясно, зачем подозреваемый, которому на вид 25 лет, пытался угнать самолет.
Происшествия , Азия , Видео , В мире , Войска , Другое , France-Presse , Бангладеш , Дакка , Дубай
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