Угонщика самолета в Дубай задержали

Мужчина попытался захватить самолет над Бангладеш

Авиалайнер со 142 пассажирами захватил террорист в небе над Даккой — столицей Бангладеша. Преступник пытался проникнуть в кабину пилотов, сообщает AFP. В итоге самолет, летевший из Дакки в Дубай , был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту бангладешского прибрежного города Читтагонг.

Аэропорт Шах-Аманат был немедленно оцеплен, Пассажиры рейса BG147 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines смогли благополучно покинуть воздушное судно. Полиция провела переговоры с угонщиком. В итоге, он сдался. Агентство AFP сообщает, что мужчина, подозреваемый в попытке штурма кабины, был арестован.

Пока неясно, зачем подозреваемый, которому на вид 25 лет, пытался угнать самолет.