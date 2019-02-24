Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали 

Вести.Ru + ещё 7 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Магнитогорске эвакуировали более 60 жильцов дома, в котором в последний день минувшего года в результате взрыва газа обрушился подъезд. Причиной этого стал пожар, вспыхнувший в прилегающем к этому жилому дому торговом центре.
Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Внутри многоэтажного жилого дома наблюдалось задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей 11-го и 12-го подъездов, передает ТАСС.
В короткие сроки возгорание было успешно локализовано, а в дальнейшем и ликвидировано. После проветривания помещений все жильцы уже вернулись в свои квартиры.
Вести.Ru: последние новости
Дознавательницу уволили за стриптиз в отделе полиции Самолет США пролетел над Россией в рамках Договора по открытому небу Украинские военные прокомментировали подрыв машины с гражданскими
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России
Общество
Зеленскому припомнили прошлое
В мире Украина
«Они убьют меня пулей»: Макрон сделал заявление
В мире Статьи
Сожжение «приговоренного» сыра попало на видео
Общество
«Уничтожим миф об общности с русскими»
В мире Конфликты
Собчак пришлось извиняться перед Шнуровым
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ
Армия
Услышали Порошенко? Почему украинцы не едут в Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение