В Донбассе после взрыва машины на КПП погиб человек

Гражданский автомобиль подорвался на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения "Еленовка" к северу от Донецка , один человек погиб, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). "Сегодня в 14.00 при пересечении линии соприкосновения через контрольный пункта въезда-выезда "Еленовка" подорвался гражданский автомобиль. Подрыв произошел в буферной зоне. В машине находились три человека, один погиб, двое получили ранения", — сообщил представитель ведомства.