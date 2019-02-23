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В Донбассе после взрыва машины на КПП погиб человек 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданский автомобиль подорвался на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения "Еленовка" к северу от Донецка, один человек погиб, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 14.00 при пересечении линии соприкосновения через контрольный пункта въезда-выезда "Еленовка" подорвался гражданский автомобиль. Подрыв произошел в буферной зоне. В машине находились три человека, один погиб, двое получили ранения", — сообщил представитель ведомства.
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