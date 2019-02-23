Опубликовано видео пожара в консерватории в Москве

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Появилось видео с места пожара в столичной консерватории имени Чайковского 

Lenta.ru 1 час назад
Пожарные ликвидировали возгорание в пристройке Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения в субботу, 23 февраля.
«Пожар в консерватории в Среднем Кисловском переулке потушен», — рассказал собеседник агентства, добавив, что в результате произошедшего пострадавших нет.
В московском управлении МЧС уточнили, что основное здание консерватории не пострадало. Сообщается, что предварительной причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.
Телеканал «360» опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с места происшествия.
Ранее стало известно о том, что в Москве загорелся корпус консерватории имени Чайковского, находившийся на реконструкции, в нем расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. На место прибыли 30 пожарных расчетов. Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров, ему был присвоен второй (из пяти возможных) уровень сложности.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС
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