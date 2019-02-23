СМИ: В Шереметьеве задержали заявившего о бомбе мужчину

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали гражданина Бельгии , который заявил, что имеет при себе взрывное устройство.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По его словам, мужчина прибыл в Россию из Таиланда . Из Москвы впоследствии он должен был вылететь в Париж.

«После того как посадка на самолёт Москва — Париж была завершена, мужчина заявил, что у него имеется при себе взрывное устройство», — уточнил собеседник агентства.

При этом он добавил, что гражданин Бельгии вёл себя агрессивно, громко разговаривал с самим собой по-французски.

В связи с ЧП на борт самолёта вызвали сотрудников правоохранительных органов , которые не обнаружили каких-либо взрывных устройств на воздушном судне.

Отмечается, что вылет рейса был отложен, а самолёт досмотрен.

Ранее полиция австралийского штата Квинсленд сообщила, что мужчине, угрожавшему устроить взрыв в аэропорту Брисбена, были предъявлены обвинения по ряду статей. Так, его обвиняют в нападении с применением холодного оружия, сопротивлении полиции, а также ложном сообщении об угрозе взрыва.