СМИ сообщили, что в Хабаровске ФСБ предотвратила массовое убийство в школе

21 февраля был задержан 18-летний Александр Онуфриенко, студент Дальневосточного института управления РАНХиГС

Его подозревают в подготовке теракта в одной из местных школ.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На допросе молодой человек рассказал, что собирался устроить массовое убийство в средней школе № 30. Для этого он якобы подготовил оружие и патроны.

По не которым данным, мать юноши около 20 лет преподает в этом учебном заведении русский и литературу.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.