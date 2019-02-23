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СМИ сообщили, что в Хабаровске ФСБ предотвратила массовое убийство в школе 

Говорит Москва 36 минут назад
Фото: РИА Новости
21 февраля был задержан 18-летний Александр Онуфриенко, студент Дальневосточного института управления РАНХиГС.
Его подозревают в подготовке теракта в одной из местных школ.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На допросе молодой человек рассказал, что собирался устроить массовое убийство в средней школе № 30. Для этого он якобы подготовил оружие и патроны.
По не которым данным, мать юноши около 20 лет преподает в этом учебном заведении русский и литературу.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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