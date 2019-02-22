Арест «экзорцистки»: два месяца за покушение на жизнь сына

Надежду Куликову, обвиняемую в покушении на убийство собственного шестилетнего сына, заключили под арест на два месяца, чтобы она не могла препятствовать следствию. Ее обвиняют в том, что она надела на своего ребенка черный пакет, обмотала его скотчем и оставила на всю ночь в заповеднике «Лосиный остров». Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца Надежду Куликову, обвиняемую в том, что она намеренно оставила на ночь своего малолетнего сына в заповеднике «Лосиный остров». Она будет содержаться под стражей до 18 апреля. Судья согласился с доводами гособвинения, что подсудимая может оказать влияние на следственные действия, свидетелей и малолетнего сына.

33-летнюю москвичку обвиняют в покушении на убийство своего шестилетнего сына с особой жестокостью, указано в сообщении столичного управления Следственного комитета . Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

Изначально заседание по избранию меры пресечения для Куликовой было назначено на 20 февраля, но ввиду необходимости сбора дополнительных доказательств суд перенесли на два дня позже.

Силовики уже осмотрели ее автомобиль и изъяли оттуда три рулона скотча, нож, фрагменты волос с поверхности детского кресла и один след руки с пластиковой бутылки.

«По объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза», — пояснили в СК.

Как сообщили следователи, с заявлением о пропаже сына Надежда Куликова обратилась в полицию 18 февраля в 5:35. В нем она указала, что вечером 17 февраля ребенок попросил ее заехать на территорию заповедника «Лосиный остров», но, когда они приехали туда, мальчик якобы убежал и не вернулся.

«Женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время и минусовую температуру пытался найти выход из лесного массива», — подчеркнули следователи.

Сама Куликова объяснила то, что она сразу не обратилась в правоохранительные органы , состоянием аффекта и плохой связью. «Я была в истерике, сама бегала и искала. Телефонная связь плохо работала», — объяснила она «МК».

В ходе операции ребенка удалось обнаружить около 9:00. Водители встретили его на 105-м километре МКАД. Они рассказали, что замеченный ребенок был в черном полиэтиленовом мешке и перемотан скотчем в районе подмышек. Мальчика отвели на ближайшую заправочную станцию, накормили и вызвали скорую помощь.

«Еду я по МКАДу. Заезжаю на заправку. Там стоит мужик: покупает ребенку еду и чай. Говорит: «Вызовите полицию, потому что я сейчас его нашел вдоль МКАДа», — сообщила РЕН ТВ свидетельница произошедшего. Она также заметила, что мальчик был очень замерзшим, впоследствии его доставили в больницу с переохлаждением. «Его „колбасило“, трясло. Он кое-как отогрелся. Потом уже приехала „скорая“, — обратила внимание собеседница телеканала.

Как передает „Пятый канал“, сам мальчик рассказал своим спасителям, что в лесу его оставила мать, она же перед этим надела на него пакет и перевязала скотчем. К тому же, по словам ребенка, в тот день она не покормила его.

Мальчик считает, что таким образом его мама отреагировала на то, что он чуть не утопил собаку.

»В ходе допроса они [водители] сообщили следствию, что на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке обнаружена детская варежка. Рассказ ребенка, который он также сообщил взрослым на месте, противоречит версии матери о случившемся», — отметили в СК. Впрочем, сама мать отрицает, что он был в мешке.

Как сообщает kp.ru, обвиняемая воспитывала сына сама, и почти весь ее заработок уходил на его содержание. Там также отмечается, что ребенок страдает расстройством поведения и эмоциональной сферы. По данным издания, раньше из-за болезни он посещал коррекционный детский сад.

Приятельница Куликовой сообщила сайту, что вечером 17 февраля мать собиралась отвезти сына в Троице-Сергиеву Лавру и показать его отцу Герману (некоторые СМИ называет его Гедеоном). Она была уверена, что священнослужитель избавит ее ребенка от приступов агрессии.

«Это была уже вторая попытка попасть к отцу Герману. В первую поездку была огромная очередь, и мы, простояв несколько часов, даже не смогли войти в церковь. А в воскресенье, 17 февраля, отправились туда снова. Дело в том, что отец Герман один из немногих, кто проводит отчитки — это специальный сеанс изгнания бесов. Но в тот день в Лавре было много детей, они капризничали, и батюшка попросил остаться только взрослых», — отметила собеседница kp.ru.

При этом «РГ» придерживается версии, что мать издевалась над ребенком не из-за его одержимости нечистыми силами, а из-за своего алкогольного или наркотического опьянения. Такое предположение издание приводит, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова указала на необходимость проверки работы органов опеки с этой семьей в связи со случившимся.