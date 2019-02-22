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В Москве таксист возвратил миллион рублей пассажирке из Дагестана 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киркиз, работающий в Москве таксистом, обнаружил в машине забытые миллион рублей и паспорт. Вещи были возвращены обладательнице, передает РЕН ТВ.
В Сети появился ролик, на котором признательная жительница Махачкалы обращается к матери молодого человека и благодарит ее за привитые хорошие манеры.
«Спасибо большое за такого хорошего сына. Он вернул миллион рублей и паспорт. А сегодня он нас в аэропорт отвозит. Приезжайте в гости», — сказала дагестанка.
Под размещенным видео комментаторы начали делиться соображениями, как бы они поступили на месте таксиста.
До этого сообщалось, что жительница Москвы, прилетев в столицу, заказала такси, чтобы доехать до дома. Однако после восьмичасового сна обнаружила, что забыла кошелек и документы на сиденье машины. Выяснилось, что таксист не смог связаться с девушкой по телефонной связи, чтобы сообщить о вещах, и дожидался у подъезда, когда она выйдет.
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Происшествия , РЕН ТВ , Махачкала , Москва , Республика Дагестан
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