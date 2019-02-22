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Суд арестовал москвичку, оставившую сына в лесу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Преображенский суд Москвы арестовал до 18 апреля Надежду Куликову — женщину, оставившую своего ребенка на ночь в заповеднике "Лосиный остров". Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Куликовой меру пресечения в виде ареста до 18 апреля", — сказала судья Анна Чайковская.
В отношении Куликовой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ей предъявлено обвинение.

Позиции сторон

Следователь попросила арестовать обвиняемую на два месяца.
"Причастность Куликовой подтверждается доказательствами, изложенными в деле. Она может оказывать воздействие на потерпевшего и свидетеля, а именно на своего сына, если останется на свободе. Прошу заключить Куликову под стражу до 18 апреля", — сказала следователь.
Прокурор попросил удовлетворить ходатайство следователя.
Сама обвиняемая согласилась с ходатайством следственных органов.
"Я не возражаю, если нужно им еще время, пускай арестовывают и разбираются", — сказала обвиняемая.
Адвокат в свою очередь заявила, что Куликова "находится в шоковом состоянии" и не отдает себе отчет в том, что говорит.
"Я против того, чтобы мою клиентку арестовывали. Это мать, и она не могла сделать своему ребенку плохо", — сказала адвокат.
Защита будет обжаловать судебное решение об аресте.

Что произошло

18 февраля в 05:35 утра женщина 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее шестилетнего сына. По словам матери, в воскресенье она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, но мальчик убежал и не вернулся. Как отметила ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время и минусовую температуру пытался найти выход из лесного массива.
В понедельник ребенка обнаружили около автозаправки.
Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный скотчем мешок, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза.
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Комментарии7
Происшествия , Криминал , Юлия Иванова , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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