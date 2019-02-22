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«Победа» опровергла сообщения о повреждении самолета при посадке во Внукове 

Москва24 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Авиакомпания "Победа" назвала чушью сообщения СМИ, что приземлившийся 21 февраля в аэропорту Внуково самолет получил серьезное повреждение при посадке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу лоукостера.
Представители перевозчика заверили, что никакой угрозы безопасности не было.
"Абсолютно штатная ситуация, речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж", — отметили в пресс-службе, уточнив, что уже 22 февраля борт допустят к рейсам.
Днем ранее Telegram-канал Mash сообщил, что лайнер "Победы" чуть не разбился при посадке из-за сильного ветра. Утверждалось, что у самолета были повреждены хвостовая пята и обогревательная сливная насадка.
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Происшествия , Авиакомпания "Победа" , Международный аэропорт Внуково
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