Во Внуково произошло ЧП с самолетом 

Telegram-канал Mash сообщает, что 21 февраля в московском аэропорту Внуково «едва не разбился» Boeing 737 авиакомпании «Победа», прибывший из Самары в Москву.
По данным Mash, инцидент произошел поздним вечером в условиях сильного ветра. Из-за погодных условий пилоты не смогли посадить лайнер с первого раза и ушли на второй круг.
Во время посадки самолет сильно качнуло из-за ветра. В итоге хвостовая часть фюзеляжа «проехалась» по взлетно-посадочной полосе.
Mash утверждает, что пилоты не заметили соприкосновения с землей. По данным канала, из-за этого их проверили на алкогольное опьянение, но следов спиртного не нашли.
Boeing получил повреждения хвостовой пяты и обогревательной сливной насадки. Сколько человек находилось на борту лайнера в момент инцидента, не уточняется.