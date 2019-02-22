Во Внуково произошло ЧП с самолетом

По данным Mash, инцидент произошел поздним вечером в условиях сильного ветра. Из-за погодных условий пилоты не смогли посадить лайнер с первого раза и ушли на второй круг.

Во время посадки самолет сильно качнуло из-за ветра. В итоге хвостовая часть фюзеляжа «проехалась» по взлетно-посадочной полосе.

Mash утверждает, что пилоты не заметили соприкосновения с землей. По данным канала, из-за этого их проверили на алкогольное опьянение, но следов спиртного не нашли.

Boeing получил повреждения хвостовой пяты и обогревательной сливной насадки. Сколько человек находилось на борту лайнера в момент инцидента, не уточняется.