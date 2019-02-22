Главный борец с коррупцией в МВД РФ, бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить… генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрею Анатольевичу", — говорится в указе.
Руководитель антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко смог сохранить свой пост после скандала с обнаружением в квартире сестры Захарченко склада наличных на 8,5 миллиарда рублей. А вот его и.о. заместителя и непосредственный начальник Захарченко полковник Александр Тищенко был уволен со службы.