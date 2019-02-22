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Экс-начальник полковника Захарченко получил повышение до генерал-лейтенанта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный борец с коррупцией в МВД РФ, бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить… генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрею Анатольевичу", — говорится в указе.
Руководитель антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко смог сохранить свой пост после скандала с обнаружением в квартире сестры Захарченко склада наличных на 8,5 миллиарда рублей. А вот его и.о. заместителя и непосредственный начальник Захарченко полковник Александр Тищенко был уволен со службы.
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Происшествия , Андрей Курносенко , Дмитрий Захарченко , Александр Тищенко , ВЛАДИМИР ПУТИН , МВД
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