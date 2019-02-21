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Суд отложил проведение экспертизы по делу «Седьмой студии» 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"
В Мещанском районном суде 21 февраля состоялось очередное заседание по делу «Седьмой студии». Одним из обвиняемых является известный режиссер Кирилл Серебренников.
Прошедшее заседание стало «юбилейным», 30-м по счету. Накануне суд должен был вынести вердикт по поводу характера и объема проведения новой видеоэкспертизы.
Защита еще одного фигуранта дела «Седьмой студии» — директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум — попросила приобщить к материалам дела видеозаписи, которые касались проекта «Платформа».
Однако из-за технических неполадок суд не смог их просмотреть. В итоге вопрос по экспертизе был отложен до следующего заседания, которое должно состояться 26 февраля. В зале заседания была допрошена продюсер театрального направления на «Платформе» Виктория Канафеева.
— Работа в АНО «Седьмая студия» проводилась по принципу: экономим на всем, чем можем, — сказала свидетель следствию.
Вопросы во время заседания касались распределения денег, которые выделялись на проект. В ходе допроса Канафеева заявила, что Кирилл Серебренников принимал участие в этой работе, но лишь частично. Говоря о своем опыте работы на «Платформе», свидетель отметила, что это был большой и сложный проект.
Деньги на спектакли выделяло Минкультуры, но из-за перебоев с финансированием приходилось, по ее словам, вкладывать личные средства.
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Происшествия , Кирилл Серебренников , Минкультуры
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