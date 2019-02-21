Винник временно прекратил голодовку

Россиянин Александр Винник после общения с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой принял решение временно прекратить голодовку. Об этом сообщила журналистам омбудсмен.

«Сейчас адвокаты сообщили, что после нашего общения Винник временно прекращает голодовку», — приводит её слова РИА Новости.

Россиянин был арестован в Греции в июле 2017 года. С 26 ноября 2018 года он проводит голодовку. В конце декабря Винника госпитализировали.