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Винник временно прекратил голодовку 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Россиянин Александр Винник после общения с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой принял решение временно прекратить голодовку. Об этом сообщила журналистам омбудсмен.
«Сейчас адвокаты сообщили, что после нашего общения Винник временно прекращает голодовку», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ожидает от Греции выдачи Винника.
Россиянин был арестован в Греции в июле 2017 года. С 26 ноября 2018 года он проводит голодовку. В конце декабря Винника госпитализировали.
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Происшествия , Александр Винник , МАРИЯ ЗАХАРОВА , МИД , РИА Новости
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