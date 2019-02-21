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Минюст расширил список запрещенных организаций 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Минюст РФ внес "Каракольскую инициативную группу" (запрещена в РФ) из Республики Алтай в перечень некоммерческих организаций (НКО), в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности".
По данным Минюста РФ, опубликованным в четверг на сайте ведомства, религиозное объединение "Каракольская инициативная группа", также известная под наименованиями "Ак-Дян", "JAЫ АЛТАЙ"-ДВИЖЕНИЕ", "Ак Jа", "Алтай Jа Ак Jа", "Белая вера", "Алтай Дян Ак Дян", "Алтайская вера Белая вера", стала 72-й в списке НКО, в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в соответствии с законом.
Суд на Алтае вынес решение в отношении данной религиозной группы 11 декабря 2018 года.
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Происшествия , Минюст РФ , Республика Алтай
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