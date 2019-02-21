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В Москве неизвестный на мотоцикле устроил стрельбу 

Рамблер 59 минут назад
Фото: ТАСС
На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу возле поликлиники, передает телеграм-канал Mash.
Нападавший ехал на мотоцикле и открыл стрельбу, в результате которой пострадал местный житель, который встречал с работы жену.
Обстоятельства инцидента выясняются, полиция разыскивает стрелка.
Происшествия , Москва
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