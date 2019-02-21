Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
В Москве неизвестный на мотоцикле устроил стрельбу
Рамблер
59 минут назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
На юго-востоке
Москвы
неизвестный устроил стрельбу возле поликлиники,
передает
телеграм-канал Mash.
Нападавший ехал на мотоцикле и открыл стрельбу, в результате которой пострадал местный житель, который встречал с работы жену.
Обстоятельства инцидента выясняются, полиция разыскивает стрелка.
Читать ещё •••
Происшествия
,
Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян захотели вернуть выездные визы
154
Пугачеву срочно прооперировали
3
Лавров обратился к японцам
55
Отношения Путина и Лукашенко взбесили Запад
78
Задержан готовивший покушение на Кадырова
2
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал
Происшествия
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Опубликовано видео испытаний арктической экипировки «Нанук»
Армия
Войска
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие
Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие
Армия
На Украине объявили масштабные обыски
Украина
В мире
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия
Статьи
Медведев обратился к кабмину с требованием
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение