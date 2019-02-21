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Школу в ТиНАО эвакуировали из-за угрозы взрыва 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos/fabian19
Около 150 человек эвакуировали днем 21 февраля из школы в ТиНАО после анонимного звонка о "минировании". Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
По словам собеседника агентства, "из школы №2120 на улице Бианки, дом 9а после угрозы взрыва выведено 150 человек". Как уточнил представитель экстренных служб, проверка уже завершилась, сообщение оказалось ложным.
20 февраля правоохранители также провели проверку в здании госпиталя ветеранов войн №1 на 2-й Дубровской улице, а в ночь на четверг из-за телефонного террориста пришлось эвакуировать примерно 400 человек с Курского вокзала.
Волна анонимных звонков о "минировании" захлестнула столицу во вторник, 19 февраля. Тогда в полицию поступили сообщения об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, а также на Казанском и Ярославском вокзалах, Останкинской телебашне. В ходе проверки все эти угрозы не подтвердились.
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