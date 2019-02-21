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Пострадавших при нападении в школе в Белоруссии выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik
Пострадавших во время нападения в школе в белорусском городе Столбцы выписали из больницы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения.
"Дети уже дома несколько дней", — сказали в пресс-службе министерства.
В феврале в МВД Белоруссии сообщили, что подросток в школе в Столбцах нанес ножевые ранения учительнице и троим ученикам. Преподаватель и один из подростков скончались, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу. Вскоре подозреваемого задержали. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство", позже было возбуждено еще одно дело в связи с покушением на убийство подростков.
Состояние пострадавших детей первоначально оценивалось как средней степени тяжести, 13 февраля они были переведены из реанимации в хирургическое отделение.
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Происшествия , СНГ , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости
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