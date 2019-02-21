Рэпер избил и ограбил «слишком назойливых» поклонников в Новокузнецке

Новокузнецкий рэпер избил своих фанатов после выступления в клубе, а также отобрал у них деньги и телефоны. Позже музыкант, которого по горячим следам задержала полиция, признался, что таким образом решил отомстить поклонникам за назойливость. Теперь агрессивному молодому человеку грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В отделение полиции Новокузнецка обратились два молодых человека, пострадавших после нападения местного рэпера. Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области агрессивный музыкант избил своих поклонников, а также отобрал мобильные телефоны и две тысячи рублей.

Как удалось выяснить следователям, конфликт произошел после концерта 19-летнего рэпера в одном из ночных клубов Новокузнецка, на который один из пострадавших специально приехал из другого города. Когда музыкант закончил свое выступление, двое молодых людей решили лично познакомиться со своим кумиром и взять у него автограф, для чего поднялись непосредственно к нему в гримерку. Однако юного артиста их визит совсем не обрадовал — вместо того, чтобы сфотографироваться с парнями, он стал их избивать.

На этом агрессия не закончилась — рэпер также потребовал у молодых людей деньги и мобильные телефоны, после чего выгнал их на улицу. Несмотря на любовь к творчеству музыканта, ребята нападение ему не простили и на следующее утро обратились в полицию.

«Зная лишь сценический псевдоним исполнителя песен, сотрудники уголовного розыска опросили поклонников новокузнецкого рэпа и в результате установили персональные данные подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель», — сообщили в полиции области, добавив, что на его адрес сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов. В результате обыска были найдены пропавшие мобильные телефоны. По признанию самого молодого человека, украденные деньги он уже успел пропить.

Как сообщили в МВД, отрицать свою вину музыкант и не собирался — он добровольно рассказал обо всем полиции и объяснил, что его агрессию спровоцировало поведение нежданных «гостей». Когда мирным путем разойтись не вышло, он решил «наказать их за назойливость». Однако в данном случае признание и раскаяние агрессивному рэперу не помогли — его задержали и возбудили против него два уголовных дела по статье «Грабеж». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Ранее от агрессии рэп-исполнителя пострадал и другой назойливый фанат. В мае 2018 года на YouTube появилось видео одного из очевидцев, главным героем которого стал Глеб Голубин, известный под псевдонимом Фараон. На записи видно, как музыкант общается с кем-то из назойливых зрителей в первом ряду. Однако исход у диалога вышел не самый положительный — через несколько секунд рэпер нанес фанату удар ногой и кулаком. Как позже отмечали некоторые пользователи в сети, изначально разговор завязался из-за неадекватного поведения поклонника творчества Фараона, который пытался стянуть штаны с музыканта во время концерта.

Отметим, что подобные инциденты происходят довольно редко — обычно жертвами становятся сами музыканты. Так, ряд угроз поступал в адрес артистов лейбла Black Star, из-за чего им пришлось даже отменить концерт в столице Дагестана в начале сентября. «Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — говорится в сообщении Black Star. Кроме концерта Егора Крида , также был отменен концерт репера Doni в городе Каспийске, назначенный на 8 сентября.

«Неспокойная обстановка» в Дагестане стала проявляться через посты пользователей в социальных сетях, которые стали активно угрожать артисту. Недоброжелатели обвиняли Крида в попытке нарушить религиозные нормы республики Дагестан, в открытой гомосексуальности и провокационном внешнем виде.

«Не приезжай в Дагестан, здесь тебе не рады. Своим творчеством делись в других регионах, нам ты не нужен!» — написал, в частности, пользователь под ником Магомед.

Кто-то из комментаторов начал угрожать, что убьет и изнасилует Крида, а кто-то заявил, что певец «пускай только попробует сунуться в Дагестан — окажется в кирпичном заводе или еще хуже».

Однако остаться в тени интернет-борцам с творчеством музыканта не удалось — вскоре их личности были установлены дагестанским МВД. Как оказалось, деятельностью по срыву концертов занималась целая «группа экстремистски настроенных лиц». Полицейские призвали местное население быть осмотрительными и не идти на поводу у тех, кто призывает совершать преступления, разжигает межнациональную рознь и эксплуатирует вопросы религии.