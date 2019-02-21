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Владелец горящих в Черном море танкеров отказался от помощи по их тушению 

ТАСС 1 час назад
Фото: KerchFM/ТАСС
Российские спасательные службы прекратили работу около горящих в Черном море танкеров, так как владелец отказался от их помощи, сообщил ТАСС в четверг представитель спасательных служб Краснодарского края.
"Около 0:00 хозяин этих судов отказался от нашей помощи", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что спасательный буксир, который орошал горящие танкеры, находится неподалеку от них. Однако активные действия он прекратил.
Пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков удалось спасти 12, среди них граждане Турции и Индии.
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Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
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