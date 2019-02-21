Владелец горящих в Черном море танкеров отказался от помощи по их тушению

Российские спасательные службы прекратили работу около горящих в Черном море танкеров, так как владелец отказался от их помощи, сообщил ТАСС в четверг представитель спасательных служб Краснодарского края

"Около 0:00 хозяин этих судов отказался от нашей помощи", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что спасательный буксир, который орошал горящие танкеры, находится неподалеку от них. Однако активные действия он прекратил.

Пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков удалось спасти 12, среди них граждане Турции и Индии.