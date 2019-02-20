Родители устроили самосуд над унижавшими сына школьниками

Родители школьников из Приморья устроили самосуд над их одноклассником, макнув головой в унитаз, пишет Московский комсомолец ».

По рассказам очевидцев, пострадавший от рук родителей ученик 5-го класса систематически терроризировал весь класс, бил, угрожал и оскорблял детей, портил их вещи и мешал учиться. Одна из его одноклассниц недавно оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки. Родители регулярно жаловались руководству школы, но директор отказывалась отчислять его из учебного заведения.

Воспитанием школьника занимается бабушка. При этом мальчик большую часть времени предоставлен сам себе: до вечера он находится в школе, а потом ошивается по местным общежитиям с товарищами постарше.

Инцидент произошел 20 февраля после очередного родительского собрания, на котором мамы и папы пятиклассников написали коллективное заявление с просьбой оградить их детей от общения с хулиганом. Когда руководство школы отказалось принять заявление, трое родителей пришли в школу, чтобы самостоятельно вразумить трудного ребенка.

Разговор закончился конфликтом, в результате которого отец одного из школьников макнул мальчика головой в унитаз.

Участники инцидента задержаны, в региональной прокуратуре заявили, что школьнику были также нанесены тяжкие телесные повреждения. При этом собеседница «МК» утверждает, что якобы избитый взрослыми школьник «спокойно гуляет по улице, курит и пьет».

«Наши жалобы, жалобы наших детей, побои, нанесение действительно тяжелых повреждений этим ребенком игнорировались систематически, зато сегодня приехали и «скорая», и полиция, и следственный комитет, и прокуратура», — отметила она.

Если факт избиения подтвердится, то ответственным может грозить до 8 лет по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».