Во Внуково чуть не столкнулись самолеты

Инцидент произошел 19 февраля около 15:30 мск, частный бизнес-джет Bombardier вылетал в Уфу и продолжил набор высоты вопреки указанию диспетчера. В это время на посадку заходил пассажирский Вoeing 737-400 авиакомпании Utair, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву.

По словам источника, в наземных службах сработала система предупреждения об опасных сближениях, и столкновение самолетов удалось предотвратить.