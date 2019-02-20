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Во Внуково чуть не столкнулись самолеты 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Наземные службы аэропорта Внукова предотвратили столкновение самолетов Bombardier Challenger 600 и Вoeing 737-400 авиакомпании Utair, передает РБК со ссылкой на источник.
Инцидент произошел 19 февраля около 15:30 мск, частный бизнес-джет Bombardier вылетал в Уфу и продолжил набор высоты вопреки указанию диспетчера. В это время на посадку заходил пассажирский Вoeing 737-400 авиакомпании Utair, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву.
По словам источника, в наземных службах сработала система предупреждения об опасных сближениях, и столкновение самолетов удалось предотвратить.
Происшествия , Международный аэропорт Внуково , ЮТэйр , РБК
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