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Японский истребитель F-2 упал в море 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны Японии рухнул в море у берегов префектуры Фукуока. Он разбился примерно в 130 километрах к северо-востоку от авиабазы Цуйки, откуда вылетел для тренировочного полета. Об этом сообщает в среду, 20 февраля, The Japan News.
Двух летчиков нашли живыми и в сознании. Проводится расследование случившегося.
Истребитель пропал с радаров около 8 утра среды. Военные сразу начали поисковую операцию с привлечением самолетов и другой техники. Примерно через час летчики, которые успели катапультироваться, были обнаружены на спасательных плотах.
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