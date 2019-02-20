Японский истребитель F-2 упал в море

Истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны Японии рухнул в море у берегов префектуры Фукуока . Он разбился примерно в 130 километрах к северо-востоку от авиабазы Цуйки, откуда вылетел для тренировочного полета. Об этом сообщает в среду, 20 февраля, The Japan News.

Двух летчиков нашли живыми и в сознании. Проводится расследование случившегося.

Истребитель пропал с радаров около 8 утра среды. Военные сразу начали поисковую операцию с привлечением самолетов и другой техники. Примерно через час летчики, которые успели катапультироваться, были обнаружены на спасательных плотах.