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В московском клубе отказались отдавать посетителю куртку за 5 тысяч евро 

Москва24 + ещё 2 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Работники ночного клуба в Пресненском районе столицы отказались отдавать посетителю куртку за пять тысяч евро и выгнали его на улицу без верхней одежды, сообщает Агентство "Москва". Эту информацию проверяют правоохранительные органы.
Мужчина 1988 обратился с заявлением в полицию 19 февраля. По его словам, 8 февраля в компании трех знакомых он пришел в заведение на улице 1905 года, дом 2/1, сдал в гардероб куртку Brioni за пять тысяч евро и шарф Louis Vuitton стоимостью 300 евро, получив взамен номерок.
Через некоторое время он решил покинуть заведение и предъявил в гардеробе номерок, однако ему ответили, что куртку он не сдавал. После этого сотрудники заведения выставили его на улицу без верхней одежды.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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Происшествия , Louis Vuitton , МВД , АГН "Москва"
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