Атаковавший прохожих с ножом в Марселе погиб

Напавший на прохожих с ножом в Марселе скончался от ранений, полученных в ходе перестрелки с полицейскими, передает BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Сообщается, что в настоящее время полиция устанавливает мотивы правонарушителя. Прокуратура Марселя начала расследование нападения.

Также отмечается, что преступник уже был судим и освободился из тюрьмы в 2018 году. По предварительной информации, нападение не было терактом.

Вечером 19 февраля неизвестный напал на людей с ножом, ранив несколько человек. Как отмечалось, между нападавшим и полицией произошла перестрелка.