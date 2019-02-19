Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Атаковавший прохожих с ножом в Марселе погиб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Напавший на прохожих с ножом в Марселе скончался от ранений, полученных в ходе перестрелки с полицейскими, передает BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в настоящее время полиция устанавливает мотивы правонарушителя. Прокуратура Марселя начала расследование нападения.
Также отмечается, что преступник уже был судим и освободился из тюрьмы в 2018 году. По предварительной информации, нападение не было терактом.
Вечером 19 февраля неизвестный напал на людей с ножом, ранив несколько человек. Как отмечалось, между нападавшим и полицией произошла перестрелка.
Газета.Ru: последние новости
Украинских моряков направили на медобследование Консульство проверяет, оказались ли россияне под лавиной в Швейцарии В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Происшествия , МВД , Business FM , Марсель
Читайте также
Видео
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Умер Борис Яшин
Общество
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
МИД отреагировал на разрыв США диалогов с Россией
Политика
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение