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СК РФ проведет проверку «странного мяса» в супе в школьной столовой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет РФ проведет проверку после сообщений в соцсетях о «странном мясе» в школьной столовой, рассказали в СУ СК по Курганской области.
18 февраля в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» появилась фотография «странного мяса» в супе, который давали на обед учащимся Юргамышской средней общеобразовательной школы.
Выяснилось, что суп был приготовлен на основе консервов тушенки, содержащих мясные субпродукты.
СК и Роспотребнадзор проведут проверку, чтобы определить, отвечала ли приготовленная продукция требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Происшествия , СКР , Роспотребнадзор
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