Следственный комитет РФ проведет проверку после сообщений в соцсетях о «странном мясе» в школьной столовой, рассказали в СУ СК по Курганской области.
18 февраля в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» появилась фотография «странного мяса» в супе, который давали на обед учащимся Юргамышской средней общеобразовательной школы.
Выяснилось, что суп был приготовлен на основе консервов тушенки, содержащих мясные субпродукты.
СК и Роспотребнадзор проведут проверку, чтобы определить, отвечала ли приготовленная продукция требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.