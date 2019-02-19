СК РФ проведет проверку «странного мяса» в супе в школьной столовой

18 февраля в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» появилась фотография «странного мяса» в супе, который давали на обед учащимся Юргамышской средней общеобразовательной школы.

Выяснилось, что суп был приготовлен на основе консервов тушенки, содержащих мясные субпродукты.