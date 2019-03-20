Арестован первый президент Крыма

Симферополе на два дня арестовали первого президента Крыма Юрия Мешкова, обвиненного в неподчинении законным требованиям полиции. Об этом пишет «Новая газета».

Мешкова и еще нескольких активистов задержали во время праздничного концерта, посвященного пятилетию присоединения Крыма к России . Полицейские попросили их предъявить документы, но активисты отказались. Также они заявили, что не поедут в районный отдел внутренних дел

После этого полицейские заявили, что им поступила жалоба на Мешкова: якобы он находится в публичном месте в нетрезвом состоянии.

Всех активистов задержали и доставили в полицию. В итоге на Мешкова составили протокол о неподчинении полиции. На следующий день суд в Симферополе признал его виновным и назначил административный арест.

По данным «Новой газеты», позже судмедэкспертиза показала, что Мешков был трезв. По версии Мешкова, его задержали за попытку провести 19 марта несогласованный митинг с критикой властей Крыма.

Мешков в январе 1994 года одержал победу во втором туре выборов президента Крыма. Его предвыборной платформой был курс на сближение с Россией. Мешков лишился поста 17 марта 1995 года, когда Украина приняла закон «Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым». В 2011 году его депортировали из Крыма, запретив въезд на Украину на пять лет.