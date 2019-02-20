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Porsche и Mercedes полковника Захарченко выставлены на торги 

BFM.RU + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три иномарки, принадлежавшие полковнику МВД Дмитрию Захарченко, выставлены на торги Росимуществом, сообщает ведомство.
С молотка уйдут Porsche Cayenne GTS 2013 года и Porsche Cayenne SHybrid 2012 года, а также Mercedes Benz S500 4MATIC 2015 года выпуска. Общая стоимость автомобилей составляет чуть более 10,5 млн рублей.
Захарченко ранее занимал пост заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он был арестован в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. При обыске у него в квартире нашли рекордную сумму — около 9 млрд рублей.
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