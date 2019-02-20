Porsche и Mercedes полковника Захарченко выставлены на торги

С молотка уйдут Porsche Cayenne GTS 2013 года и Porsche Cayenne SHybrid 2012 года, а также Mercedes Benz S500 4MATIC 2015 года выпуска. Общая стоимость автомобилей составляет чуть более 10,5 млн рублей.

Захарченко ранее занимал пост заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он был арестован в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. При обыске у него в квартире нашли рекордную сумму — около 9 млрд рублей.