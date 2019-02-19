Квачков вышел из колонии

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из ворот колонии строгого режима в Мордовии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Осужденный по статье 282 УК РФ за экстремизм был освобожден судом от отбытия наказания в связи с декриминализацией этой нормы.
«Полковник Квачков к походу и бою готов», — заявил он встречающим его родным и журналистам.
Видео с освободившимся полковником у ворот колонии.
«На мне парадная форма русского политзаключенного», — с этими словами Квачков отправился в кафе рядом с колонией давать первую пресс-конференцию на свободе.