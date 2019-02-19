Бывший полковник ГРУ Квачков вышел из колонии

Осужденный по статье 282 УК РФ за экстремизм был освобожден судом от отбытия наказания в связи с декриминализацией этой нормы.

«Полковник Квачков к походу и бою готов», — заявил он встречающим его родным и журналистам.

Видео с освободившимся полковником у ворот колонии.

«На мне парадная форма русского политзаключенного», — с этими словами Квачков отправился в кафе рядом с колонией давать первую пресс-конференцию на свободе.