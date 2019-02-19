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Аноним «заминировал» ТЦ «Атриум» на Земляном валу 

Москва24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Утром 19 февраля в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в столичном ТЦ "Атриум". Информацию сейчас проверяют, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В торговом центре на улице Земляной вал сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Сведений об эвакуации посетителей ТЦ у источника нет.
Отмечается, что за последнюю неделю сообщения о возможном минировании "Атриума" поступали неоднократно. "Это уже четвертый или пятый случай", — уточнил источник.
Накануне кинологи и полицейские проверяли несколько ТЦ на Кронштадском бульваре и улице Генерала Берзарина после звонков анонима, сообщившего, что в зданиях находится взрывчатка.
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