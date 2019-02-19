Аноним «заминировал» ТЦ «Атриум» на Земляном валу

Утром 19 февраля в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в столичном ТЦ "Атриум". Информацию сейчас проверяют, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В торговом центре на улице Земляной вал сейчас работают сотрудники правоохранительных органов . Сведений об эвакуации посетителей ТЦ у источника нет.

Отмечается, что за последнюю неделю сообщения о возможном минировании "Атриума" поступали неоднократно. "Это уже четвертый или пятый случай", — уточнил источник.

Накануне кинологи и полицейские проверяли несколько ТЦ на Кронштадском бульваре и улице Генерала Берзарина после звонков анонима, сообщившего, что в зданиях находится взрывчатка.