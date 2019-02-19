В Калифорнии на канатной дороге над водой застряли более 15 человек

SD FIRE RESCUE: At least 16 people stranded on #SeaWorld gondolas. One is an infant another is paralyzed. Hear from a father & son stranded tonight on @nbcsandiego at 11 #NBC7 pic.twitter.com/JFlJyoFpNm— Omari Fleming (@OmariNBCSD) 19 февраля 2019 г. По меньшей мере 16 человек застряли на канатной дороге в парке развлечений SeaWorld в Сан-Диего, штат Калифорния, сообщает местный телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.

Звонок в службу спасения поступил в понедельник вечером после того, как пять кабинок аттракциона Bayside Skyride зависли над водой. Как сообщили в полиции, сильный ветер привел в действие автоматический выключатель.

По словам представителя полиции города Роберта Логана, спасатели будут спускать людей по канатам в лодки. Сообщается, что среди пассажиров канатной дороги есть младенец.