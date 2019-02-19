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В Калифорнии на канатной дороге над водой застряли более 15 человек 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 16 человек застряли на канатной дороге в парке развлечений SeaWorld в Сан-Диего, штат Калифорния, сообщает местный телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.
Звонок в службу спасения поступил в понедельник вечером после того, как пять кабинок аттракциона Bayside Skyride зависли над водой. Как сообщили в полиции, сильный ветер привел в действие автоматический выключатель.
По словам представителя полиции города Роберта Логана, спасатели будут спускать людей по канатам в лодки. Сообщается, что среди пассажиров канатной дороги есть младенец.
"Мы поддерживаем связь с гостями… Все они находятся в безопасности, ожидая эвакуации", — приводит телеканал заявление парка.
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Происшествия , В мире , США , телеканал NBC
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