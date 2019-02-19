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Больше 22 тысяч жителей Чечни остались без света 

360tv.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Около 22,6 тысячи жителей Урус-Мартановского района Чечни остались без электроснабжения из-за отключения трансформатора. Об этом свидетельствуют данные ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел в 08:08 по Москве на подстанции «Урус-Мартан» (входит в ГК «Россети»). Под действием газовой защиты отключился трансформатор Т-1.
Мощность отключенных потребителей составила 5,0 мегаватт. В настоящее время ремонтные бригады занимаются восстановлением электроснабжения. Предположительные сроки завершения аварийных работ не называются.
Вопросы, связанные с проведением ремонтных работ и подачей напряжения в сеть, можно задать, позвонив на «горячую линию» ПАО «МРСК Северного Кавказа». При отсутствии электроснабжения рекомендуется выключить все электроприборы и электронное оборудование. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряжения при восстановлении питания.
По данным синоптиков, температура воздуха на утро 19 февраля в этом районе Чечни составила -1 градус.
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Происшествия , МРСК Северного Кавказа , Чеченская Республика
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